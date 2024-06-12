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福島で今年全国初の猛暑日 真夏日も300点以上で記録
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12日午後、#福島県 伊達市で気温 が35.2度まで上昇し、今年全国で初めて「猛暑日」を記録した。 2024年6月12日, Sputnik 日本
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日本列島は同日、広い範囲で気温が上昇した。報道によると、全国では300を超える地点で「真夏日」となった。
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福島で今年全国初の猛暑日 真夏日も300点以上で記録
2024年6月12日, 16:26 (更新: 2024年6月12日, 21:26)
12日午後、#福島県 伊達市で気温 が35.2度まで上昇し、今年全国で初めて「猛暑日」を記録した。
日本列島は同日、広い範囲で気温が上昇した。報道によると、全国では300を超える地点で「真夏日」となった。