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NATO加盟国は宇に少なくとも年400億ユーロ拠出すべき＝事務総長
NATO加盟国は宇に少なくとも年400億ユーロ拠出すべき＝事務総長
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NATO加盟国は長期的な義務の一環として、ウクライナ に少なくとも年間400億ユーロ（約6兆8000億円）を拠出すべきである。NATOのストルテンベルグ事務総長がドイツ通信社に述べた。 2024年6月12日, Sputnik 日本
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これより先、ストルテンベルグ氏は、ウクライナへの軍事支援の調整におけるNATOの役割強化について、NATO加盟国が統一見解に至ることができていないことを認めていた。
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NATO加盟国は宇に少なくとも年400億ユーロ拠出すべき＝事務総長
2024年6月12日, 18:09 (更新: 2024年6月12日, 21:30)
NATO加盟国は長期的な義務の一環として、ウクライナ に少なくとも年間400億ユーロ（約6兆8000億円）を拠出すべきである。NATOのストルテンベルグ事務総長がドイツ通信社に述べた。
これより先、ストルテンベルグ氏は、ウクライナへの軍事支援の調整におけるNATOの役割強化について、NATO加盟国が統一見解に至ることができていないことを認めていた。