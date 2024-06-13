https://sputniknews.jp/20240613/18621627.html
米国、対露制裁を拡大
米国、対露制裁を拡大
Sputnik 日本
米財務省が対ロシア追加制裁を発表した。新たにロシア、欧州、アジア、中東、アフリカの300以上の個人・団体を制裁対象にし、ロシアの工場、研究機関、NPOも制限の対象とした。 2024年6月13日, Sputnik 日本
2024-06-13T02:18+0900
2024-06-13T02:18+0900
2024-06-13T05:48+0900
ロシア
政治
欧州
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/06/18120669_0:152:2121:1345_1920x0_80_0_0_d81d0ede19f7b21239eae6975f23ac49.jpg
また、モルドバの政治家で同国南部ガガウズ自治区のエフゲニア・グツル首長も制裁対象に指定。中国、ベラルーシ、南アフリカの一連の国民も、対ロシア2次制裁の対象とした。
欧州
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/06/18120669_104:0:1989:1414_1920x0_80_0_0_1d6323d8f83be2d035e5faa01f272556.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 政治, 欧州
米国、対露制裁を拡大
2024年6月13日, 02:18 (更新: 2024年6月13日, 05:48)
米財務省が対ロシア追加制裁を発表した。新たにロシア、欧州、アジア、中東、アフリカの300以上の個人・団体を制裁対象にし、ロシアの工場、研究機関、NPOも制限の対象とした。
また、モルドバの政治家で同国南部ガガウズ自治区のエフゲニア・グツル首長も制裁対象に指定。中国、ベラルーシ、南アフリカの一連の国民も、対ロシア2次制裁の対象とした。