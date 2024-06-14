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米国がキューバに潜水艦を派遣 背景にロシア軍艦の訪問
米国がキューバに潜水艦を派遣 背景にロシア軍艦の訪問
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米国は、キューバにロシアの軍艦が現れる中、原子力潜水艦ヘレナ（USS Helena, SSN-725）をキューバに派遣した。アメリカ南方軍が発表した。 2024年6月14日, Sputnik 日本
2024-06-14T03:32+0900
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米軍側は、潜水艦がキューバ湾に入ったのは「アメリカ南方軍の地理的守備範囲の常時の湾岸訪問の一環として」と説明しているものの、AP通信はロシアの軍艦の訪問を受けて、「軍事力のアピール」がその目的だろうと書いている。
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米国は、キューバにロシアの軍艦が現れる中、原子力潜水艦ヘレナ（USS Helena, SSN-725）をキューバに派遣した。アメリカ南方軍が発表した。
米軍側は、潜水艦がキューバ湾に入ったのは「アメリカ南方軍の地理的守備範囲の常時の湾岸訪問の一環として」と説明しているものの、AP通信はロシアの軍艦の訪問を受けて、「軍事力のアピール」がその目的だろうと書いている。