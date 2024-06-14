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イスラエル軍がレバノン南部を空爆
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イスラエル軍は現地時間の13日深夜、レバノン南部を空爆し、3階建ての建物を破壊した。多数の緊急車両が現場に到着し、救護活動を行っている。多数の死傷者が発生している模様。 2024年6月14日, Sputnik 日本
2024-06-14T08:28+0900
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先にレバノンで活動するイスラム主義組織ヒズボラはイスラエルに向けて100発近くのミサイルを発射したと報じられていた。
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イスラエル軍がレバノン南部を空爆

2024年6月14日, 08:28 (更新: 2024年6月14日, 08:35)
© AFP 2023 / Jack Guesイスラエル軍がレバノン南部を空爆
イスラエル軍がレバノン南部を空爆 - Sputnik 日本, 1920, 14.06.2024
© AFP 2023 / Jack Gues
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イスラエル軍は現地時間の13日深夜、レバノン南部を空爆し、3階建ての建物を破壊した。多数の緊急車両が現場に到着し、救護活動を行っている。多数の死傷者が発生している模様。
先にレバノンで活動するイスラム主義組織ヒズボラはイスラエルに向けて100発近くのミサイルを発射したと報じられていた。
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