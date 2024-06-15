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北朝鮮　軍事境界線付近で壁を建設
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北朝鮮は韓国との軍事境界線付近で壁の建設、道路の敷設作業を行っている。聯合ニュースが韓国軍部の消息筋からの情報として報じた。 2024年6月15日, Sputnik 日本
2024-06-15T17:25+0900
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消息筋は、北朝鮮のこの作業が境界線上に壁を作るためなのか、ピンポイント的な国防強化なのかははっきりしないと語っている。 これより前、金正恩朝鮮労働党総書記は「南北朝鮮間の国境を通したあらゆるチャンネルを封鎖する」策を講じるよう呼びかけていた。
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北朝鮮　軍事境界線付近で壁を建設

2024年6月15日, 17:25
© AP Photo / Ahn Young-joon北朝鮮　軍事境界線付近で壁を建設
北朝鮮　軍事境界線付近で壁を建設 - Sputnik 日本, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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北朝鮮は韓国との軍事境界線付近で壁の建設、道路の敷設作業を行っている。聯合ニュースが韓国軍部の消息筋からの情報として報じた。
消息筋は、北朝鮮のこの作業が境界線上に壁を作るためなのか、ピンポイント的な国防強化なのかははっきりしないと語っている。
これより前、金正恩朝鮮労働党総書記は「南北朝鮮間の国境を通したあらゆるチャンネルを封鎖する」策を講じるよう呼びかけていた。
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