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ウクライナ軍の砲撃で一部が崩壊した露ベルゴロド州の集合住宅、死者が4人に拡大
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ロシア非常事態省はベルゴロド州シェベキノ市で捜索活動を行い、6人を救出した。 2024年6月15日, Sputnik 日本
2024-06-15T12:39+0900
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ウクライナ軍による砲撃で住宅は一部崩壊し、4人が遺体で発見された。また、7人の負傷が確認されている。
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ウクライナ軍の砲撃で一部が崩壊した露ベルゴロド州の集合住宅、死者が4人に拡大

2024年6月15日, 12:39
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ウクライナ軍の砲撃で一部が崩壊した露ベルゴロド州の集合住宅、死者が4人に拡大 - Sputnik 日本, 1920, 15.06.2024
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ロシア非常事態省はベルゴロド州シェベキノ市で捜索活動を行い、6人を救出した。
ウクライナ軍による砲撃で住宅は一部崩壊し、4人が遺体で発見された。また、7人の負傷が確認されている。
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