ウクライナ軍は過去1週間に合わせて最大1万2795人の兵士を失った。

ロシア軍は過去1週間に「ストーム・シャドウ」ミサイルの保管場所や傭兵の滞在場所を含むウクライナの軍事施設に対して19回の集団攻撃を実施した。