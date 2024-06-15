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ロシア資産没収でG7はいくらの損失を被るか？
ロシア資産没収でG7はいくらの損失を被るか？
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G7諸国によるロシア資産の没収は、ロシア経済への投資額で約830億ドル（13兆0646億円）の損失となる可能性がある。スプートニクが各国の統計データに基づいて算出した。2022年末までのG7のロシア経済への直接投資額は828億ドル（13兆0331億円）だった。 2024年6月15日, Sputnik 日本
2024-06-15T16:28+0900
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各国別のロシア経済への投資額:今週初め、G7はウクライナに500億ドル（7兆8700億円）の融資を行うことで合意した。融資は、ロシアの凍結資産の利子から得られる収入で賄われるが、資金の元本は没収されない。ロシアは、西側がロシアの国家資産を差し押さえた場合、必ず罰せられると繰り返し述べてきた。
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ロシア資産没収でG7はいくらの損失を被るか？

2024年6月15日, 16:28
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ロシア資産没収でG7はいくらの損失を被るか？ - Sputnik 日本, 1920, 15.06.2024
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G7諸国によるロシア資産の没収は、ロシア経済への投資額で約830億ドル（13兆0646億円）の損失となる可能性がある。スプートニクが各国の統計データに基づいて算出した。2022年末までのG7のロシア経済への直接投資額は828億ドル（13兆0331億円）だった。
各国別のロシア経済への投資額:
イギリス 189億ドル （2兆9750億円）
ドイツ 173億ドル （2兆7231億円）
フランス 166億ドル （2兆6129億円）
イタリア 129億ドル （2兆0305億円）
アメリカ 96億ドル （1兆5110億円）
日本 46億ドル （7240億円）
カナダ 29億ドル （4565億円）
今週初め、G7はウクライナに500億ドル（7兆8700億円）の融資を行うことで合意した。融資は、ロシアの凍結資産の利子から得られる収入で賄われるが、資金の元本は没収されない。ロシアは、西側がロシアの国家資産を差し押さえた場合、必ず罰せられると繰り返し述べてきた。
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