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ロシア資産没収でG7はいくらの損失を被るか？
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G7諸国によるロシア資産の没収は、ロシア経済への投資額で約830億ドル（13兆0646億円）の損失となる可能性がある。スプートニクが各国の統計データに基づいて算出した。2022年末までのG7のロシア経済への直接投資額は828億ドル（13兆0331億円）だった。 2024年6月15日, Sputnik 日本
2024-06-15T16:28+0900
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各国別のロシア経済への投資額:今週初め、G7はウクライナに500億ドル（7兆8700億円）の融資を行うことで合意した。融資は、ロシアの凍結資産の利子から得られる収入で賄われるが、資金の元本は没収されない。ロシアは、西側がロシアの国家資産を差し押さえた場合、必ず罰せられると繰り返し述べてきた。
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ロシア資産没収でG7はいくらの損失を被るか？
G7諸国によるロシア資産の没収は、ロシア経済への投資額で約830億ドル（13兆0646億円）の損失となる可能性がある。スプートニクが各国の統計データに基づいて算出した。2022年末までのG7のロシア経済への直接投資額は828億ドル（13兆0331億円）だった。
今週初め、G7はウクライナに500億ドル（7兆8700億円）の融資を行うことで合意した。融資は、ロシアの凍結資産の利子から得られる収入で賄われるが、資金の元本は没収されない。ロシアは、西側がロシアの国家資産を差し押さえた場合、必ず罰せられると繰り返し述べてきた。