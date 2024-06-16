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ロシア軍、ザポロジエ州のザゴルノエ村を解放
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Sputnik 日本
ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はザポロジエ州のザゴルノエ村を解放し、より有利な戦線を占領した。ロシア国防省が伝えた。 2024年6月16日, Sputnik 日本
2024-06-16T20:33+0900
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ザゴルノエは、ロシア軍が今週解放した4箇所目の村（集落）である。6月10日、ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はドネツク人民共和国の集落スタロマイオルスコエを解放。また「ザーパド（西）」部隊は11日にルガンスク人民共和国のアルチョーモフカ村とハリコフ州のチムコフカ村を解放した。
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ロシア軍、ザポロジエ州のザゴルノエ村を解放
ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はザポロジエ州のザゴルノエ村を解放し、より有利な戦線を占領した。ロシア国防省が伝えた。
ザゴルノエは、ロシア軍が今週解放した4箇所目の村（集落）である。6月10日、ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はドネツク人民共和国の集落スタロマイオルスコエを解放。また「ザーパド（西）」部隊は11日にルガンスク人民共和国のアルチョーモフカ村とハリコフ州のチムコフカ村を解放した。