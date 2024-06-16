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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240616/18646309.html
ロシア軍、ザポロジエ州のザゴルノエ村を解放
ロシア軍、ザポロジエ州のザゴルノエ村を解放
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ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はザポロジエ州のザゴルノエ村を解放し、より有利な戦線を占領した。ロシア国防省が伝えた。 2024年6月16日, Sputnik 日本
2024-06-16T20:33+0900
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ザゴルノエは、ロシア軍が今週解放した4箇所目の村（集落）である。6月10日、ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はドネツク人民共和国の集落スタロマイオルスコエを解放。また「ザーパド（西）」部隊は11日にルガンスク人民共和国のアルチョーモフカ村とハリコフ州のチムコフカ村を解放した。
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ロシア軍、ザポロジエ州のザゴルノエ村を解放

2024年6月16日, 20:33
© Sputnikロシア軍、ザポロジエ州のザゴルノエ村を解放
ロシア軍、ザポロジエ州のザゴルノエ村を解放 - Sputnik 日本, 1920, 16.06.2024
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ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はザポロジエ州のザゴルノエ村を解放し、より有利な戦線を占領した。ロシア国防省が伝えた。
ザゴルノエは、ロシア軍が今週解放した4箇所目の村（集落）である。6月10日、ロシア軍の「ボストーク（東）」部隊はドネツク人民共和国の集落スタロマイオルスコエを解放。また「ザーパド（西）」部隊は11日にルガンスク人民共和国のアルチョーモフカ村とハリコフ州のチムコフカ村を解放した。
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