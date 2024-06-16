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【まとめ】ウクライナ会議共同声明の主なテーゼ
【まとめ】ウクライナ会議共同声明の主なテーゼ
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共同声明には80の国と4つの組織が署名した。声明文はスイス政府のサイトに掲載されている。 2024年6月16日, Sputnik 日本
2024-06-16T23:04+0900
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【まとめ】ウクライナ会議共同声明の主なテーゼ
2024年6月16日, 23:04
© 写真 :
Cabinet Public Affairs Office, Cabinet Secretariat
ウクライナ会議共同声明の主なテーゼ
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サイン
共同声明には80の国と4つの組織が署名した。声明文はスイス政府のサイトに掲載されている。
ウクライナ紛争の長期的な解決には、双方が参加する必要がある。
全ての原子力エネルギーと原子力施設の利用は、安全で、保護された、環境に優しいものでなければならない。
ザポロジエ原子力発電所は、 ウクライナの完全な管理下で運転されなければならない。
会議の参加者は黒海とアゾフ海の自由な航行を要求した。
和平への道は国際法、特に国連憲章に基づくべきである。
ウクライナにおける紛争中に捕らえられた戦争捕虜はすべて釈放されなければならない。
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