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液状化が相次いだ新潟地震から60年 能登半島地震で「再液状化」が確認

液状化が相次いだ新潟地震から60年 能登半島地震で「再液状化」が確認

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1964年6月16日に発生した「新潟地震」から今日で60年となった。NHKによると、今年1月の能登半島地震でも液状化が相次ぎ、60年前の被害と多くの場所が重なる「再液状化」が確認された。 2024年6月16日, Sputnik 日本

2024-06-16T14:27+0900

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1964年6月16日午後1時2分、新潟県下越沖を震源とするマグニチュード7.5の地震が発生した。地震発生から約15分後には日本海沿岸部に津波が押し寄せるなど、各地で大きな被害をもたらし、26人が死亡した。この地震により、新潟市では液状化による建物の倒壊などが相次ぎ、液状化現象の研究や対策が本格化するきっかけとなった。今年1月の能登半島地震でも新潟市では液状化が相次ぎ、「再液状化」と呼ばれる現象が確認された。「再液状化」は地形が原因とみられ、砂丘や、川だった場所を埋め立てた旧河道など、地下の水位が高い砂の地盤に集中していたという。NHKの取材に応じた専門家は「ハザードマップなどで地域の地形や過去の被害を知り、どんなリスクがあるのか確認してほしい」と呼びかけた。

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