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ロシア南西部 停止した回転ブランコから13人を救出
ロシア南西部 停止した回転ブランコから13人を救出
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ロシア南西部カバルダ・バルカル共和国の首都ナリチクにある公園で、技術的な理由により回転ブランコが停止した。 2024年6月17日, Sputnik 日本
2024-06-17T10:04+0900
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ロシア
災害・事故・事件
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13人が高所から動けなくなったが、ロシア非常事態省の救助隊によって救出された。負傷者は出ていない。ロシア非常事態省が救出の様子を公開した。
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ロシア南西部 停止した回転ブランコから13人を救出
ロシア南西部カバルダ・バルカル共和国の首都ナリチクにある公園で、技術的な理由により回転ブランコが停止した。
13人が高所から動けなくなったが、ロシア非常事態省の救助隊によって救出された。負傷者は出ていない。