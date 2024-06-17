ロシア南西部 停止した回転ブランコから13人を救出



🎡ロシア南西部カバルダ・バルカル共和国の首都ナリチクにある公園で、技術的な理由により回転ブランコが停止した。



13人が高所から動けなくなったが、ロシア非常事態省の救助隊によって救出された。負傷者は出ていない。… pic.twitter.com/Kdc60OCAJV