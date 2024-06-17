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ロシア南西部　停止した回転ブランコから13人を救出
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Sputnik 日本
ロシア南西部カバルダ・バルカル共和国の首都ナリチクにある公園で、技術的な理由により回転ブランコが停止した。 2024年6月17日, Sputnik 日本
2024-06-17T10:04+0900
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ロシア
災害・事故・事件
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13人が高所から動けなくなったが、ロシア非常事態省の救助隊によって救出された。負傷者は出ていない。ロシア非常事態省が救出の様子を公開した。
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ロシア南西部　停止した回転ブランコから13人を救出

2024年6月17日, 10:04
© 写真 : EMERCOM of the Russian Federation停止した回転ブランコから13人を救出する救助隊
停止した回転ブランコから13人を救出する救助隊 - Sputnik 日本, 1920, 17.06.2024
© 写真 : EMERCOM of the Russian Federation
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ロシア南西部カバルダ・バルカル共和国の首都ナリチクにある公園で、技術的な理由により回転ブランコが停止した。
13人が高所から動けなくなったが、ロシア非常事態省の救助隊によって救出された。負傷者は出ていない。
ロシア非常事態省が救出の様子を公開した。
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