https://sputniknews.jp/20240618/18655671.html
ボーイング民間機 またもや緊急着陸
ボーイング民間機 またもや緊急着陸
Sputnik 日本
ニュージーランドのクイーンズタウン発、豪メルボルン行きの英ヴァージン航空のボーイング737型機がエンジンから発火したために、ニュージーランドに緊急着陸した。 2024年6月18日, Sputnik 日本
2024-06-18T03:07+0900
2024-06-18T03:07+0900
2024-06-18T03:07+0900
ニュージーランド
災害・事故・事件
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/12/18655729_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_5bed174c300e01d4c9156871770fb7d9.jpg
同機のエンジンが炎を噴き上げた時、乗客は何かがはぜたような大きな音を耳にした。7Newsの報道によれば、ヴァージン航空側は同機が鳥と衝突したと発表している。
ニュージーランド
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/12/18655729_76:0:525:337_1920x0_80_0_0_2206aafa8a3bb7b60029f8c773549912.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュージーランド, 災害・事故・事件
ボーイング民間機 またもや緊急着陸
ニュージーランドのクイーンズタウン発、豪メルボルン行きの英ヴァージン航空のボーイング737型機がエンジンから発火したために、ニュージーランドに緊急着陸した。
同機のエンジンが炎を噴き上げた時、乗客は何かがはぜたような大きな音を耳にした。7Newsの報道によれば、ヴァージン航空側は同機が鳥と衝突したと発表している。