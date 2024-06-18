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ボーイング民間機 またもや緊急着陸

ボーイング民間機 またもや緊急着陸

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ニュージーランドのクイーンズタウン発、豪メルボルン行きの英ヴァージン航空のボーイング737型機がエンジンから発火したために、ニュージーランドに緊急着陸した。 2024年6月18日, Sputnik 日本

2024-06-18T03:07+0900

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同機のエンジンが炎を噴き上げた時、乗客は何かがはぜたような大きな音を耳にした。7Newsの報道によれば、ヴァージン航空側は同機が鳥と衝突したと発表している。

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