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世界最大の太陽光発電所が中国の砂漠に誕生
世界最大の太陽光発電所が中国の砂漠に誕生
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新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠に世界最大の太陽光発電所が誕生した。面積は133.5㎢（東京都23区の面積は627.51㎢）、発電される電力は3.5ギガワット。 2024年6月19日, Sputnik 日本
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世界最大の太陽光発電所が中国の砂漠に誕生

2024年6月19日, 09:43 (更新: 2024年6月19日, 09:49)
© 写真世界最大の太陽光発電所が中国に誕生
世界最大の太陽光発電所が中国に誕生 - Sputnik 日本, 1920, 19.06.2024
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新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠に世界最大の太陽光発電所が誕生した。面積は133.5㎢（東京都23区の面積は627.51㎢）、発電される電力は3.5ギガワット。
これで1000万人の生活に必要な電力が確保されるとのこと。
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