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ユーロ2024、グルジア対トルコの試合前に乱闘
ユーロ2024、グルジア対トルコの試合前に乱闘
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ユーロ2024グループリーグ第1節（ジグナル・イドゥナ・パルク）の試合開始前にグルジア（ジョージア）代表とトルコ代表のファンが衝突した。 2024年6月19日, Sputnik 日本
2024-06-19T11:10+0900
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またこの日は悪天候で、主催者は一部のエリアを閉鎖した。試合はトルコが3－1で初出場のグルジアを下した。
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ユーロ2024グループリーグ第1節（ジグナル・イドゥナ・パルク）の試合開始前にグルジア（ジョージア）代表とトルコ代表のファンが衝突した。
またこの日は悪天候で、主催者は一部のエリアを閉鎖した。