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エクアドル全土で停電

エクアドル全土で停電

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南米エクアドルでは、送電線が故障し、連鎖停電が生じたことにより、全土で停電となっている。 2024年6月20日, Sputnik 日本

2024-06-20T11:56+0900

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道路では信号機が動かず、車は渋滞に陥っている。また、インターネットにも障害が発生している。ロベルト・ルケ公共事業相によると、当局は現在、問題の解決に取り組んでいる。エクアドルは現在、深刻なエネルギー危機に直面している。発電能力の不足、貯水池の水位低下、コロンビアからの電力輸入停止により、今春以降、同国では毎日数時間停電が生じている。

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