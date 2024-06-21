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対ロシア制裁の回避で日本が中国、インド、UAEなどに制裁発動へ
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日本は対ロシア制裁の回避に関与したとして中国、インド、UAE、ウズベキスタン、カザフスタンの企業・団体に制裁を導入する。林芳正官房長官が記者会見で発表した。 2024年6月21日, Sputnik 日本
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林官房長官によると、日本はこれらの国に関係する11社に制裁を発動するという。そのほかロシアの41企業、および11人の個人に対する制裁も発表した。制裁内容は資産凍結となっている。
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対ロシア制裁の回避で日本が中国、インド、UAEなどに制裁発動へ
2024年6月21日, 11:48 (更新: 2024年6月21日, 11:49)
日本は対ロシア制裁の回避に関与したとして中国、インド、UAE、ウズベキスタン、カザフスタンの企業・団体に制裁を導入する。林芳正官房長官が記者会見で発表した。
林官房長官によると、日本はこれらの国に関係する11社に制裁を発動するという。そのほかロシアの41企業、および11人の個人に対する制裁も発表した。制裁内容は資産凍結となっている。