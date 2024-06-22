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東大・安田講堂に学生ら複数名が侵入 警備員がけが

東大・安田講堂に学生ら複数名が侵入 警備員がけが

Sputnik 日本

21日夜、東京大学本郷キャンパスにある安田講堂に学生を含む複数名が侵入し、制止しようとした警備員がけがを負った。東大が22日、発表した。 2024年6月22日, Sputnik 日本

2024-06-22T19:17+0900

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東大は「このような事態に至ったことは大変遺憾」だとし、「今後事実に基づき必要な対応をとる」と発表した。東大は21日夜、授業料の引き上げを巡り、藤井輝夫総長と学生が意見を交わす「総長対話」をオンラインで実施した。読売新聞が関係者を引用して報じたところによると、対話終了後、授業料値上げに反対する学生ら数十人が安田講堂前に集まり、藤井総長との面会を求めるなどしていたという。

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