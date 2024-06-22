https://sputniknews.jp/20240622/bricsg7-18678239.html

BRICSはG7を超える勢力へと成長＝米メディア

BRICSはG7を超える勢力へと成長＝米メディア

Sputnik 日本

加盟国を増やし続けるBRICSはG7諸国に対する「より強力な対抗手段」となっており、世界的舞台における米国の優位性を切り崩している。 2024年6月22日, Sputnik 日本

2024-06-22T10:44+0900

2024-06-22T10:44+0900

2024-06-22T12:17+0900

上海協力機構

g7

中国

エジプト

イラン

米国

経済

政治

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/08/16/16873358_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_ed357d07a7f3b45675b1d87fb8a48ee4.jpg

ブルームバーグ通信は次のように報じている。報道によると、中国は「南半球の国々を自国の経済軌道に引き込む」ことで米国の覇権に挑戦し、オールタナティブな世界秩序の構築を模索しているという。また、石油輸出国機構、上海協力機構、南米共同市場、アフリカ連合の例を挙げ、多くの国家間組織が同様の目標を追求しているとも指摘している。ロシアは2024年1月1日、BRICSの議長国となった。2024年以降、新たにエジプト、エチオピア、イラン、UAE、サウジアラビアが加盟している。議長国ロシアは世界の公平な発展と安全保障に向けた多国間主義の強化をBRICSのモットーに据えている。

中国

エジプト

イラン

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

上海協力機構, g7, 中国, エジプト, イラン, 米国, 経済, 政治