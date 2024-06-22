https://sputniknews.jp/20240622/lng-18679668.html

バイデン大統領のモラトリアムで、LNG供給に関するウクライナの大型契約失敗

バイデン大統領のモラトリアムで、LNG供給に関するウクライナの大型契約失敗

Sputnik 日本

ウクライナのエネルギー会社DTEKは、米国産液化天然ガス（LNG）をウクライナと東欧諸国に供給する契約を米ベンチャー・グローバルと締結、ベンチャー・グローバルが建設しているCP2ターミナルから #LNG... 2024年6月22日, Sputnik 日本

2024-06-22T17:35+0900

2024-06-22T17:35+0900

2024-06-22T17:35+0900

ウクライナ

ロシア

ジョー・バイデン

ｌｎｇ

ガス

欧州

米国

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/05/17/18465891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cfdb8118b1eeef4478b98289bda6cb.jpg

発動されたモラトリアムは、将来の米国産LNG供給に関して大きな政治的不確実性を呼び起こしており、バイデン氏が再選された場合には恒久的な禁止に切り替えられる可能性があるという。

ウクライナ

欧州

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ウクライナ, ロシア, ジョー・バイデン, ｌｎｇ, ガス, 欧州, 米国