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バイデン大統領のモラトリアムで、LNG供給に関するウクライナの大型契約失敗
バイデン大統領のモラトリアムで、LNG供給に関するウクライナの大型契約失敗
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ウクライナのエネルギー会社DTEKは、米国産液化天然ガス（LNG）をウクライナと東欧諸国に供給する契約を米ベンチャー・グローバルと締結、ベンチャー・グローバルが建設しているCP2ターミナルから #LNG... 2024年6月22日, Sputnik 日本
2024-06-22T17:35+0900
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発動されたモラトリアムは、将来の米国産LNG供給に関して大きな政治的不確実性を呼び起こしており、バイデン氏が再選された場合には恒久的な禁止に切り替えられる可能性があるという。
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ウクライナ, ロシア, ジョー・バイデン, ｌｎｇ, ガス, 欧州, 米国
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バイデン大統領のモラトリアムで、LNG供給に関するウクライナの大型契約失敗
ウクライナのエネルギー会社DTEKは、米国産液化天然ガス（LNG）をウクライナと東欧諸国に供給する契約を米ベンチャー・グローバルと締結、ベンチャー・グローバルが建設しているCP2ターミナルから #LNG を購入する計画だった。しかし、バイデン大統領のモラトリアム（一時停止措置）の「罠にはまった」。ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。
「欧州と世界のその他の国々がロシア産エネルギー依存から脱却するのに役立つプロジェクトなら、政権がゴーサインを出すと考えるかもしれない。ロシアは依然として欧州向けガス供給の約15％を占めている（中略）欧州が米国からガスを入手できなければ、ロシアに頼らざるを得なくなる」
発動されたモラトリアムは、将来の米国産LNG供給に関して大きな政治的不確実性を呼び起こしており、バイデン氏が再選された場合には恒久的な禁止に切り替えられる可能性があるという。