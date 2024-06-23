セヴァストーポリ、迎撃の宇軍ミサイルの落下破片で負傷者約100人に

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy Посетители на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе. © Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy

ウクライナ軍によるセヴァストーポリ特別市へのATACMSミサイル攻撃による死者は、子ども2人を含む3人に、負傷者は100人近くに増えている。同市のミハイル・ラズヴォジャエフ知事が発表した。