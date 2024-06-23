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セヴァストーポリ、迎撃の宇軍ミサイルの落下破片で負傷者約100人に
セヴァストーポリ、迎撃の宇軍ミサイルの落下破片で負傷者約100人に
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ウクライナ軍によるセヴァストーポリ特別市へのATACMSミサイル攻撃による死者は、子ども2人を含む3人に、負傷者は100人近くに増えている。同市のミハイル・ラズヴォジャエフ知事が発表した。 2024年6月23日, Sputnik 日本
2024-06-23T21:05+0900
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2024-06-23T21:32+0900
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セヴァストーポリ、迎撃の宇軍ミサイルの落下破片で負傷者約100人に
2024年6月23日, 21:05 (更新: 2024年6月23日, 21:32)
ウクライナ軍によるセヴァストーポリ特別市へのATACMSミサイル攻撃による死者は、子ども2人を含む3人に、負傷者は100人近くに増えている。同市のミハイル・ラズヴォジャエフ知事が発表した。