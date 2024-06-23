https://sputniknews.jp/20240623/18683283.html
犬が噴水から出られずにいるとの通報で駆け付けたロシアの救助隊、まんまと騙される
犬が噴水から出られずにいるとの通報で駆け付けたロシアの救助隊、まんまと騙される
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ロシア 南部のロストフ・ナ・ドヌーでは、暑さで疲れ切った犬が噴水に忍びこんだは良いものの、脱出できずにいた。 2024年6月23日, Sputnik 日本
2024-06-23T08:27+0900
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2024-06-23T08:42+0900
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駆けつけた非常事態省の救助隊員らが足場を用意し、「さあ、のぼれ！のぼるんだ！」と励ますと、犬は足場を使うことなく難なく脱出。そのまま走り去った。 これを見ていた救助隊は、「自分で出られるんかい！」と思わずツッコミ。トホホな現場だった。
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犬が噴水から出られずにいるとの通報で駆け付けたロシアの救助隊、まんまと騙される
2024年6月23日, 08:27 (更新: 2024年6月23日, 08:42)
ロシア 南部のロストフ・ナ・ドヌーでは、暑さで疲れ切った犬が噴水に忍びこんだは良いものの、脱出できずにいた。
駆けつけた非常事態省の救助隊員らが足場を用意し、「さあ、のぼれ！のぼるんだ！」と励ますと、犬は足場を使うことなく難なく脱出。そのまま走り去った。
これを見ていた救助隊は、「自分で出られるんかい！」と思わずツッコミ。トホホな現場だった。