セヴァストーポリ 迎撃の宇軍ミサイルの落下破片で幼児含む2人が死亡、12人が負傷

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy セヴァストーポリ 迎撃の宇軍ミサイルの落下破片で幼児含む2人が死亡、12人が負傷 © Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy

セヴァストーポリ特別市上空で迎撃されたウクライナ軍のミサイルの落下破片により、2歳児1人を含む2人が死亡、12人が負傷。同市のミハイル・ラズヴォジャエフ知事がテレグラム上に発表した。