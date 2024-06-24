リッター氏はまた、「ウクライナは2014年以降、ロシアの民間人に死と破壊をもたらすことを唯一の目的として、ロシアの民間施設、都市、村、町を爆撃してきた」と指摘した。

米とNATOによる直接攻撃？スコット・リッター氏がセバストポリ攻撃について語る

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「ウクライナは都市、民間都市に対してクラスター弾を搭載した『ATACMS』ミサイルを使用した。これはテロ行為だ」。元国連大量破壊兵器廃棄査察官でスプートニク寄稿者のスコット・リッター氏が、23日にウクライナ軍がクラスター爆搭載の米国製ミサイル「ATACMS」でロシアのセバストポリを攻撃したことについてコメントした。発射された5発のうち4発は撃墜されたが、1発は飛行軌道から外れ、その弾頭がセバストポリ上空で爆発し、被害をもたらした。最新情報によると、151人が負傷、子ども2人を含む4人が死亡した。