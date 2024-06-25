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【図説】ドル建て債務、ロシアは12％減でG20の中で最も減少 日本は4％減
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2023年に中央政府の債務が減少した国はわずか3か国だった。ロシアの債務は12％減の2850億ドルとなり、最も減少した。2位はアルゼンチンで7％減の3710億ドル、3位は日本で4%減の9兆1000億ドルとなった。 2024年6月25日, Sputnik 日本
2024-06-25T23:22+0900
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なお、債務が10％以上増加した国は6か国あった。債務が最も増大したのはメキシコ。メキシコの債務は31％増加して6870億ドルとなった。
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【図説】ドル建て債務、ロシアは12％減でG20の中で最も減少 日本は4％減
2023年に中央政府の債務が減少した国はわずか3か国だった。ロシアの債務は12％減の2850億ドルとなり、最も減少した。2位はアルゼンチンで7％減の3710億ドル、3位は日本で4%減の9兆1000億ドルとなった。
なお、債務が10％以上増加した国は6か国あった。債務が最も増大したのはメキシコ。メキシコの債務は31％増加して6870億ドルとなった。