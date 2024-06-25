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アサンジ氏、英国の刑務所から釈放されオーストラリアへ向かう
アサンジ氏、英国の刑務所から釈放されオーストラリアへ向かう
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「ウィキリークス」の創始者ジュリアン・アサンジ氏は英国の刑務所から釈放され、母国オーストラリアに向かっている。ウィキリークスがXアカウントで報告した。 2024年6月25日, Sputnik 日本
2024-06-25T10:23+0900
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「これ（アサンジ氏を支持する運動）により米司法省との長期にわたる交渉の場が生まれ、まだ正式には成立していないが合意に至った」と支援者への謝意が綴られている。
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アサンジ氏、英国の刑務所から釈放されオーストラリアへ向かう
「ウィキリークス」の創始者ジュリアン・アサンジ氏は英国の刑務所から釈放され、母国オーストラリアに向かっている。ウィキリークスがXアカウントで報告した。
「これ（アサンジ氏を支持する運動）により米司法省との長期にわたる交渉の場が生まれ、まだ正式には成立していないが合意に至った」と支援者への謝意が綴られている。