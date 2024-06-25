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天皇皇后両陛下　英王室の歓迎行事に国賓として臨まれる
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国賓として英国を訪問している天皇皇后両陛下は、現地時間の25日昼、チャールズ国王夫妻らと共にロンドンで歓迎式典に臨まれた。歓迎行事に先立って、ウィリアム皇太子が両陛下をホテルまでお出迎えした。 2024年6月25日, Sputnik 日本
2024-06-25T21:36+0900
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礼砲や君が代の演奏が行われた後、両陛下は国王夫妻と馬車でバッキンガム宮殿に向けて出発。バッキンガム宮殿では歓迎の昼食会が行われた。天皇皇后両陛下による英国への国賓としての訪問は3回目。25日夜には、両陛下は国王夫妻主催の晩さん会に臨まれる。
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天皇皇后両陛下　英王室の歓迎行事に国賓として臨まれる

2024年6月25日, 21:36
© AP Photo / Eugene Hoshiko天皇皇后両陛下
天皇皇后両陛下 - Sputnik 日本, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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国賓として英国を訪問している天皇皇后両陛下は、現地時間の25日昼、チャールズ国王夫妻らと共にロンドンで歓迎式典に臨まれた。歓迎行事に先立って、ウィリアム皇太子が両陛下をホテルまでお出迎えした。
礼砲や君が代の演奏が行われた後、両陛下は国王夫妻と馬車でバッキンガム宮殿に向けて出発。バッキンガム宮殿では歓迎の昼食会が行われた。
天皇皇后両陛下による英国への国賓としての訪問は3回目。25日夜には、両陛下は国王夫妻主催の晩さん会に臨まれる。
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