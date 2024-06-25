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大阪・関西万博、開会式は4月12日に決定
大阪・関西万博、開会式は4月12日に決定
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日本国際博覧会協会（万博協会）の石毛博行事務総長は、2025年大阪・関西万博について、4月12日に開会式を開催すると発表した。 2024年6月25日, Sputnik 日本
2024-06-25T11:57+0900
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2025年大阪・関西万博を運営する万博協会は25日、参加を予定する約160の国・地域や国際機関の担当者を集めた国際会議を奈良市で開始した。会議はパビリオン出展に関する参加者への情報提供を目的としており、パビリオン運営の各種規則や、スタッフの雇用、通信環境の整備などを説明する。万博には6月18日時点で161の国・地域と9国際機関が参加を表明している。
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大阪・関西万博、開会式は4月12日に決定

2024年6月25日, 11:57
© 写真 : EXPO 2025開会式が開かれる大催事場の外観イメージ
開会式が開かれる大催事場の外観イメージ - Sputnik 日本, 1920, 25.06.2024
© 写真 : EXPO 2025
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日本国際博覧会協会（万博協会）の石毛博行事務総長は、2025年大阪・関西万博について、4月12日に開会式を開催すると発表した。
2025年大阪・関西万博を運営する万博協会は25日、参加を予定する約160の国・地域や国際機関の担当者を集めた国際会議を奈良市で開始した。
会議はパビリオン出展に関する参加者への情報提供を目的としており、パビリオン運営の各種規則や、スタッフの雇用、通信環境の整備などを説明する。
万博には6月18日時点で161の国・地域と9国際機関が参加を表明している。
万博会場の建設現場（Expo2025 大阪・関西万博のX公式アカウント@expo2025_japan より）　 - Sputnik 日本, 1920, 25.06.2024
海外パビリオン建設遅れ　開幕までに間に合わなければ敷地返上を要請
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