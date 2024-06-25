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大阪・関西万博、開会式は4月12日に決定
大阪・関西万博、開会式は4月12日に決定
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日本国際博覧会協会（万博協会）の石毛博行事務総長は、2025年大阪・関西万博について、4月12日に開会式を開催すると発表した。 2024年6月25日, Sputnik 日本
2024-06-25T11:57+0900
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2025年大阪・関西万博を運営する万博協会は25日、参加を予定する約160の国・地域や国際機関の担当者を集めた国際会議を奈良市で開始した。会議はパビリオン出展に関する参加者への情報提供を目的としており、パビリオン運営の各種規則や、スタッフの雇用、通信環境の整備などを説明する。万博には6月18日時点で161の国・地域と9国際機関が参加を表明している。
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大阪・関西万博、開会式は4月12日に決定
日本国際博覧会協会（万博協会）の石毛博行事務総長は、2025年大阪・関西万博について、4月12日に開会式を開催すると発表した。
2025年大阪・関西万博を運営する万博協会は25日、参加を予定する約160の国・地域や国際機関の担当者を集めた国際会議を奈良市で開始した。
会議はパビリオン出展に関する参加者への情報提供を目的としており、パビリオン運営の各種規則や、スタッフの雇用、通信環境の整備などを説明する。
万博には6月18日時点で161の国・地域と9国際機関が参加を表明している。