https://sputniknews.jp/20240626/18704573.html
米国防総省長官、ロシア国防相とウクライナ紛争について協議
米国防総省長官、ロシア国防相とウクライナ紛争について協議
Sputnik 日本
米国防総省のロイド・オースティン国防長官は、ロシアのアンドレイ・ベロウソフ国防相とウクライナをめぐる紛争について協議し、ウクライナ紛争を背景に、コミュニケーションのチャンネルを維持することの重要性を強調したと述べた。米国防総省のライダー報道官が伝えた。 2024年6月26日, Sputnik 日本
2024-06-26T04:28+0900
2024-06-26T04:28+0900
2024-06-26T04:34+0900
米国防総省・ペンタゴン
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ライダー報道官によれば、ロシアと米国の国防相が最後に接触したのは2023年3月15日のことだった。
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米国防総省長官、ロシア国防相とウクライナ紛争について協議
2024年6月26日, 04:28 (更新: 2024年6月26日, 04:34)
米国防総省のロイド・オースティン国防長官は、ロシアのアンドレイ・ベロウソフ国防相とウクライナをめぐる紛争について協議し、ウクライナ紛争を背景に、コミュニケーションのチャンネルを維持することの重要性を強調したと述べた。米国防総省のライダー報道官が伝えた。
ライダー報道官によれば、ロシアと米国の国防相が最後に接触したのは2023年3月15日のことだった。