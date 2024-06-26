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北朝鮮から弾道ミサイルの可能性あるもの発射
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防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。NHKが報じた。 2024年6月26日, Sputnik 日本
2024-06-26T05:49+0900
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北朝鮮から弾道ミサイルの可能性あるもの発射

2024年6月26日, 05:49
© 写真 : KCNA北朝鮮から弾道ミサイルの可能性あるもの発射
北朝鮮から弾道ミサイルの可能性あるもの発射 - Sputnik 日本, 1920, 26.06.2024
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防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表した。NHKが報じた。
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