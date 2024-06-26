日本
https://sputniknews.jp/20240626/18708235.html
露外務省ザハロワ氏　ペテルブルグ国際法律フォーラムで声明　主な内容
露外務省ザハロワ氏　ペテルブルグ国際法律フォーラムで声明　主な内容
Sputnik 日本
ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官はペテルブルグ国際法律フォーラムのフィールドで声明を表した。 2024年6月26日, Sputnik 日本
2024-06-26T22:24+0900
2024-06-26T22:24+0900
ロシア
マリア・ザハロワ
政治
ジュリアン・アサンジ
ウォロディミル・ゼレンスキー
ウクライナ
ロシア外務省
韓国
nato
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/1a/18708075_0:84:3012:1778_1920x0_80_0_0_ed313efb47db9573130aa91965d5d306.jpg
ウクライナ
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/1a/18708075_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_caf91539c34d18725820da1a0de132d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, マリア・ザハロワ, 政治, ジュリアン・アサンジ, ウォロディミル・ゼレンスキー, ウクライナ, ロシア外務省, 韓国, nato
ロシア, マリア・ザハロワ, 政治, ジュリアン・アサンジ, ウォロディミル・ゼレンスキー, ウクライナ, ロシア外務省, 韓国, nato

露外務省ザハロワ氏　ペテルブルグ国際法律フォーラムで声明　主な内容

2024年6月26日, 22:24
© Sputnik / Alexei Danichev / メディアバンクへ移行ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官
ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官 - Sputnik 日本, 1920, 26.06.2024
© Sputnik / Alexei Danichev
/
メディアバンクへ移行
サイン
ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官はペテルブルグ国際法律フォーラムのフィールドで声明を表した。
ジュリアン・アサンジ氏を迫害することで、西側諸国は言論の自由を押しつぶした。それは自分らの真実をアサンジ氏が暴露したことに対し、復讐を望んだからだ。
ウクライナがNATO首脳会議の前に再び反撃を試みた場合、それはウクライナ軍にとって前回よりも悲惨な結果をもたらしうる。
ザハロワ氏は、セヴァストポリへのテロ攻撃について語ったゼレンスキー大統領府のポドリャク顧問を精神病者と呼んだ。
ウクライナの指導部は、大砲の餌食になることを望まず、国を脱出しようとする市民を迫害する全権を治安維持機関に与えた。
ロシアはウクライナへの武器移転をした韓国に、これが二国間関係に悲惨な結果をもたらすだろうと警告を発した。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала