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露外務省ザハロワ氏 ペテルブルグ国際法律フォーラムで声明 主な内容
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ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官はペテルブルグ国際法律フォーラムのフィールドで声明を表した。 2024年6月26日, Sputnik 日本
2024-06-26T22:24+0900
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露外務省ザハロワ氏 ペテルブルグ国際法律フォーラムで声明 主な内容
ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官はペテルブルグ国際法律フォーラムのフィールドで声明を表した。
ジュリアン・アサンジ氏を迫害することで、西側諸国は言論の自由を押しつぶした。それは自分らの真実をアサンジ氏が暴露したことに対し、復讐を望んだからだ。
ウクライナがNATO首脳会議の前に再び反撃を試みた場合、それはウクライナ軍にとって前回よりも悲惨な結果をもたらしうる。
ザハロワ氏は、セヴァストポリへのテロ攻撃について語ったゼレンスキー大統領府のポドリャク顧問を精神病者と呼んだ。
ウクライナの指導部は、大砲の餌食になることを望まず、国を脱出しようとする市民を迫害する全権を治安維持機関に与えた。
ロシアはウクライナへの武器移転をした韓国に、これが二国間関係に悲惨な結果をもたらすだろうと警告を発した。