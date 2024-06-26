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ロシア国防省、捕虜の交換で帰還した兵士90人の映像を公開
ロシア国防省、捕虜の交換で帰還した兵士90人の映像を公開
Sputnik 日本
ロシア国防省は、捕虜の交換でウクライナから帰還した90人のロシア兵を映した動画を公開した。 2024年6月26日, Sputnik 日本
2024-06-26T09:38+0900
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無事に帰還した兵士らは家族や友人に連絡し、帰国の知らせを伝えたほか、捕虜交換の実現に向けて仲介を行ったアラブ首長国連邦に感謝の言葉を口にした。 帰還した兵士らは今後、医療機関で治療とリハビリを受ける。
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ロシア国防省、捕虜の交換で帰還した兵士90人の映像を公開
2024年6月26日, 09:38 (更新: 2024年6月26日, 09:44)
ロシア国防省は、捕虜の交換でウクライナから帰還した90人のロシア兵を映した動画を公開した。
無事に帰還した兵士らは家族や友人に連絡し、帰国の知らせを伝えたほか、捕虜交換の実現に向けて仲介を行ったアラブ首長国連邦に感謝の言葉を口にした。 帰還した兵士らは今後、医療機関で治療とリハビリを受ける。