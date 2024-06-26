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ウクライナの捕虜になっていたロシア軍人90人が帰還＝ロシア国防省
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ウクライナの支配地域から90人のロシア軍人が帰還し、その代わりとして、ロシアの捕虜になっていた90人のウクライナ軍人が引き渡された。ロシア国防省は、アラブ首長国連邦がロシア軍人の帰還を仲介したと伝えている。 2024年6月26日, Sputnik 日本
2024-06-26T03:37+0900
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ウクライナの捕虜になっていたロシア軍人90人が帰還＝ロシア国防省
ウクライナの支配地域から90人のロシア軍人が帰還し、その代わりとして、ロシアの捕虜になっていた90人のウクライナ軍人が引き渡された。ロシア国防省は、アラブ首長国連邦がロシア軍人の帰還を仲介したと伝えている。