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ロシア北西部脱線、2人死亡 行方不明だった少女は生存
ロシア北西部脱線、2人死亡 行方不明だった少女は生存
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ロシア北西部コミ共和国の列車脱線事故で、露当局は27日、現場から2人の遺体が発見されたと発表した。 2024年6月27日, Sputnik 日本
2024-06-27T16:14+0900
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また、地元メディアによると、事故で行方不明となっていた少女については生存が確認された。発見経緯の詳細は不明。事故は26日に発生。これまでに少なくとも20人がけがをしている。原因は調査中だが、大雨の影響で線路が損傷したためだとみられている。
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ロシア北西部脱線、2人死亡 行方不明だった少女は生存
ロシア北西部コミ共和国の列車脱線事故で、露当局は27日、現場から2人の遺体が発見されたと発表した。
また、地元メディアによると、事故で行方不明となっていた少女については生存が確認された。発見経緯の詳細は不明。
事故は26日に発生。これまでに少なくとも20人がけがをしている。原因は調査中だが、大雨の影響で線路が損傷したためだとみられている。