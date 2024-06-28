日本
https://sputniknews.jp/20240628/m72-18721015.html
ペルーでM7.2の地震　日本への津波なし
ペルーでM7.2の地震　日本への津波なし
Sputnik 日本
日本時間28日午後2時36分ごろ、南米ペルーの沿岸部でマグニチュード7.2の地震があった。現地では最大3メートルの津波が予測されている。一方で日本メディアによると、気象庁は日本への津波の影響はないと発表した。 2024年6月28日, Sputnik 日本
2024-06-28T16:02+0900
2024-06-28T16:02+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/393/69/3936982_55:0:3696:2048_1920x0_80_0_0_8c60b93d556097517f1df01dfd3896e7.jpg
ペルー
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/393/69/3936982_510:0:3241:2048_1920x0_80_0_0_a14f829d03ec2ec693f8d5196dfa99d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ペルー, 災害・事故・事件
ペルー, 災害・事故・事件

ペルーでM7.2の地震　日本への津波なし

2024年6月28日, 16:02
© Fotolia / Petrovich12地震計（アーカイブ写真）
地震計（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 28.06.2024
© Fotolia / Petrovich12
サイン
日本時間28日午後2時36分ごろ、南米ペルーの沿岸部でマグニチュード7.2の地震があった。現地では最大3メートルの津波が予測されている。一方で日本メディアによると、気象庁は日本への津波の影響はないと発表した。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала