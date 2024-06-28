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ペルーでM7.2の地震 日本への津波なし
ペルーでM7.2の地震 日本への津波なし
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日本時間28日午後2時36分ごろ、南米ペルーの沿岸部でマグニチュード7.2の地震があった。現地では最大3メートルの津波が予測されている。一方で日本メディアによると、気象庁は日本への津波の影響はないと発表した。 2024年6月28日, Sputnik 日本
2024-06-28T16:02+0900
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ペルー, 災害・事故・事件
ペルーでM7.2の地震 日本への津波なし
日本時間28日午後2時36分ごろ、南米ペルーの沿岸部でマグニチュード7.2の地震があった。現地では最大3メートルの津波が予測されている。一方で日本メディアによると、気象庁は日本への津波の影響はないと発表した。