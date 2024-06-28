https://sputniknews.jp/20240628/nato-18723847.html
NATO諸国が警戒する、「対ロシア」で越えてはならないデッドライン=元自衛官、矢野義昭氏
NATO諸国が警戒する、「対ロシア」で越えてはならないデッドライン=元自衛官、矢野義昭氏
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スプートニクが元陸上自衛官で、現在、軍事専門家として活躍される矢野 義昭氏に取材した。矢野氏は、拓殖大学・岐阜女子大学客員教授であり、一般財団法人 日本安全保障フォーラムの会長を務めておられる。 2024年6月28日, Sputnik 日本
2024-06-28T23:37+0900
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矢野氏は、現在、世界で起きている軍事紛争で米国が演じる役割や、米国がいかに同盟諸国への影響を及ぼし、代理戦争へと引きずり込もうとしているか、ウクライナ情勢などについて、語ってくださった。
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NATO諸国が警戒する、「対ロシア」で越えてはならないデッドライン=元自衛官、矢野義昭氏
スプートニクが元陸上自衛官で、現在、軍事専門家として活躍される矢野 義昭氏に取材した。矢野氏は、拓殖大学・岐阜女子大学客員教授であり、一般財団法人 日本安全保障フォーラムの会長を務めておられる。
矢野氏は、現在、世界で起きている軍事紛争で米国が演じる役割や、米国がいかに同盟諸国への影響を及ぼし、代理戦争へと引きずり込もうとしているか、ウクライナ情勢などについて、語ってくださった。