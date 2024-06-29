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露、日本大使館に抗議 北海道での軍事演習計画受け
露、日本大使館に抗議 北海道での軍事演習計画受け
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ロシアは、日本が北海道で7月19日から25日までドイツ及びスペインと合同軍事演習を実施する計画を受け、日本大使館に抗議する。ロシア外務省が発表した。 2024年6月29日, Sputnik 日本
2024-06-29T02:21+0900
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ロシア外務省によると、ロシアは日本に対し、ロシア国境付近での挑発的な演習は断じて容認できないと指摘した。またロシアは、防衛力強化と主権を守るための相応の対抗措置について日本に警告した。
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露、日本大使館に抗議 北海道での軍事演習計画受け
ロシアは、日本が北海道で7月19日から25日までドイツ及びスペインと合同軍事演習を実施する計画を受け、日本大使館に抗議する。ロシア外務省が発表した。
ロシア外務省によると、ロシアは日本に対し、ロシア国境付近での挑発的な演習は断じて容認できないと指摘した。
またロシアは、防衛力強化と主権を守るための相応の対抗措置について日本に警告した。