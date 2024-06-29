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モスクワのパンダに芸術の目覚め
モスクワのパンダに芸術の目覚め
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モスクワ動物園のパンダのディンディンが画伯になった！ 娘カチューシャの子育て中の彼女に芸術の才能が突如、開花したのか、ニンジンが脳に閃きを与えるのか、その辺はよくわからない。 2024年6月29日, Sputnik 日本
2024-06-29T21:09+0900
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モスクワ動物園のパンダのディンディンが画伯になった！ 娘カチューシャの子育て中の彼女に芸術の才能が突如、開花したのか、ニンジンが脳に閃きを与えるのか、その辺はよくわからない。