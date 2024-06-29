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トランプ氏とバイデン氏のテレビ討論を19秒でお届け
トランプ氏とバイデン氏のテレビ討論を19秒でお届け
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ドナルド・トランプ氏とジョー・バイデン氏は28日に最初のテレビ討論を行い、世界の話題をさらった。そこでスプートニク通信は両者の熾烈な戦いをわずか19秒でお届けする。 2024年6月29日, Sputnik 日本
2024-06-29T11:52+0900
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トランプ氏とバイデン氏のテレビ討論を19秒でお届け
2024年6月29日, 11:52 (更新: 2024年6月29日, 11:55)
ドナルド・トランプ氏とジョー・バイデン氏は28日に最初のテレビ討論を行い、世界の話題をさらった。そこでスプートニク通信は両者の熾烈な戦いをわずか19秒でお届けする。