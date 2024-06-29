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ウクライナ、モルドバへの脱走に失敗して24人が一斉検挙
ウクライナ、モルドバへの脱走に失敗して24人が一斉検挙
Sputnik 日本
ウクライナ南部のオデッサ州では隣国モルドバへの脱出を目指していた24人が検挙された。 2024年6月29日, Sputnik 日本
2024-06-29T08:34+0900
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逃亡補助の手数料は1人当たり1万2000ユーロ（約200万円）。斡旋業者らは国境警察に気づくと、資金を持ち逃げしたとのこと。ウクライナでは動員の強化に伴い、国外脱出の斡旋料が高騰している。かつては日本円で平均60万～80万円程度だったところ、現在は300万に達することもあるとのこと。
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ウクライナ、モルドバへの脱走に失敗して24人が一斉検挙
2024年6月29日, 08:34 (更新: 2024年6月29日, 08:39)
ウクライナ南部のオデッサ州では隣国モルドバへの脱出を目指していた24人が検挙された。
逃亡補助の手数料は1人当たり1万2000ユーロ（約200万円）。斡旋業者らは国境警察に気づくと、資金を持ち逃げしたとのこと。
ウクライナでは動員の強化に伴い、国外脱出の斡旋料が高騰している。かつては日本円で平均60万～80万円程度だったところ、現在は300万に達することもあるとのこと。