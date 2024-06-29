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IMFがG7に警告、ロシア資産を不当に押収すべきでない
IMFがG7に警告、ロシア資産を不当に押収すべきでない
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凍結されたロシア資産から得た収益をウクライナ支援に利用するという西側諸国の決定は、法的枠組みの欠如により国際通貨制度の機能を脅かすものである。国際通貨基金（IMF）在ウクライナ代表部のギャビン・グレイ代表が警告した。 2024年6月29日, Sputnik 日本
2024-06-29T09:59+0900
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グレイ代表は会見で記者団に対し、「われわれは関係国に対し、いかなる行動にも十分な法的根拠を確保し、国際通貨システムの機能を損なうことがない」よう求め、G7の決定に反対した。これに先立ち、G7はウクライナに500億ドルの追加融資で合意し、その返済にあたっては凍結したロシア資産の収益を充てるとしていた。
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IMFがG7に警告、ロシア資産を不当に押収すべきでない
2024年6月29日, 09:59 (更新: 2024年6月29日, 10:00)
凍結されたロシア資産から得た収益をウクライナ支援に利用するという西側諸国の決定は、法的枠組みの欠如により国際通貨制度の機能を脅かすものである。国際通貨基金（IMF）在ウクライナ代表部のギャビン・グレイ代表が警告した。
グレイ代表は会見で記者団に対し、「われわれは関係国に対し、いかなる行動にも十分な法的根拠を確保し、国際通貨システムの機能を損なうことがない」よう求め、G7の決定に反対した。
これに先立ち、G7はウクライナに500億ドルの追加融資で合意し、その返済にあたっては凍結したロシア資産の収益を充てるとしていた。