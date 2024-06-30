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ロシア非常事態省、ウクライナ軍がセヴァストーポリ海岸の空爆で発射したクラスター爆弾の子弾を無力化
ロシア非常事態省、ウクライナ軍がセヴァストーポリ海岸の空爆で発射したクラスター爆弾の子弾を無力化
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攻撃で使用されたクラスター弾の子弾は最大深さ5メートルの個所で発見された。職員らは衝撃を加え、これらの子弾を爆破した。 2024年6月30日, Sputnik 日本
2024-06-30T08:47+0900
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現地では子弾や爆発物を捜索・探知する潜水作業が続いている。ウクライナが23日に行った攻撃による民間人の死者は4人。153人が負傷し、子ども27人を含む79人が入院している。
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ロシア非常事態省、ウクライナ軍がセヴァストーポリ海岸の空爆で発射したクラスター爆弾の子弾を無力化
2024年6月30日, 08:47 (更新: 2024年6月30日, 09:49)
攻撃で使用されたクラスター弾の子弾は最大深さ5メートルの個所で発見された。職員らは衝撃を加え、これらの子弾を爆破した。
現地では子弾や爆発物を捜索・探知する潜水作業が続いている。
ウクライナが23日に行った攻撃による民間人の死者は4人。153人が負傷し、子ども27人を含む79人が入院している。