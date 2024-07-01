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仏総選挙、極右政党が首位

仏総選挙、極右政党が首位

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フランスで6月30日に国民議会（下院）選挙の第1回投票が行われ、極右政党 「国民連合」が得票率34.2％で首位、マクロン大統領の与党連合は3位にとどまる見通し。仏内務省が暫定結果を発表した。7月7日に決選投票が行われる。 2024年7月1日, Sputnik 日本

2024-07-01T04:20+0900

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「国民連合」を事実上率いるのは、2022年フランス大統領選挙におけるマクロン氏の主なライバルのマリーヌ・ルペン氏。マスコミの報道によると、ルペン氏は国民議会の議員に再選された。・2位は左派連合「新人民戦線」（得票率29.1％）。・3位はマクロン大統領の与党連合（得票率21.5％）。第1回投票の暫定結果によると、577議席のうち「国民連合」は240～270議席を獲得し、相対多数を得る見通し。「新人民戦線」は180～200議席を獲得し、マクロン氏の与党連合は160議席以上を減らして60～90議席にとどまる可能性があるという。

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