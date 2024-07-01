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2023年度の税収、72.1兆円で過去最高
2023年度の税収、72.1兆円で過去最高
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昨年度の国の一般会計税収が、72兆1000億円となることが明らかになった。1日、日本の各メディアが伝えた。4年連続の過去最高で、70兆円を超えるのは昨年（71兆1373億円）に続き2年連続。 2024年7月1日, Sputnik 日本
2024-07-01T21:15+0900
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東京新聞などによると、企業の好業績を背景とした所得税、法人税収が堅調だったほか、物価高による消費税収の増加も後押ししたとみられる。
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2023年度の税収、72.1兆円で過去最高
昨年度の国の一般会計税収が、72兆1000億円となることが明らかになった。1日、日本の各メディアが伝えた。4年連続の過去最高で、70兆円を超えるのは昨年（71兆1373億円）に続き2年連続。
東京新聞などによると、企業の好業績を背景とした所得税、法人税収が堅調だったほか、物価高による消費税収の増加も後押ししたとみられる。