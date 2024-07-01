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北朝鮮が弾道ミサイル発射＝韓国軍合同参謀本部
https://sputniknews.jp/20240701/2024-mk30-18735924.html
小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過
小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過
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日本時間6月29日夜、潜在的に危険な小惑星「2024 MK」が、地球から30万キロメートルの領域を通過した。ロシア科学アカデミーケルディッシュ記念応用数学研究所が報告した。 2024年7月1日, Sputnik 日本
2024-07-01T08:49+0900
2024-07-01T10:48+0900
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「29日夜、国際ネットワークの望遠鏡は、地球から30万キロメートルの領域を通過した、潜在的に危険な小惑星2024 MKの接近を観測した。アポロ群（アポロ型小惑星）の比較的大きな小惑星である」 欧州宇宙機関（ESA）によると、小惑星 2024 MK は 6 月 16 日に発見され、その大きさは120〜160メートル。
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小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過

2024年7月1日, 08:49 (更新: 2024年7月1日, 10:48)
© 写真 : Pixabay小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過
小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過 - Sputnik 日本, 1920, 01.07.2024
© 写真 : Pixabay
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日本時間6月29日夜、潜在的に危険な小惑星「2024 MK」が、地球から30万キロメートルの領域を通過した。ロシア科学アカデミーケルディッシュ記念応用数学研究所が報告した。
「29日夜、国際ネットワークの望遠鏡は、地球から30万キロメートルの領域を通過した、潜在的に危険な小惑星2024 MKの接近を観測した。アポロ群（アポロ型小惑星）の比較的大きな小惑星である」
欧州宇宙機関（ESA）によると、小惑星 2024 MK は 6 月 16 日に発見され、その大きさは120〜160メートル。
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