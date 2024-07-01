https://sputniknews.jp/20240701/2024-mk30-18735924.html
小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過
小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過
Sputnik 日本
日本時間6月29日夜、潜在的に危険な小惑星「2024 MK」が、地球から30万キロメートルの領域を通過した。ロシア科学アカデミーケルディッシュ記念応用数学研究所が報告した。 2024年7月1日, Sputnik 日本
2024-07-01T08:49+0900
2024-07-01T08:49+0900
2024-07-01T10:48+0900
欧州
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/642/39/6423978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1f8ed3e1d9e510f3f1abc6aeebdc56a.jpg
「29日夜、国際ネットワークの望遠鏡は、地球から30万キロメートルの領域を通過した、潜在的に危険な小惑星2024 MKの接近を観測した。アポロ群（アポロ型小惑星）の比較的大きな小惑星である」 欧州宇宙機関（ESA）によると、小惑星 2024 MK は 6 月 16 日に発見され、その大きさは120〜160メートル。
欧州
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/642/39/6423978_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_89009f4cca7eda919f8ffbf7fdd84127.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
欧州, ロシア
小惑星「2024 MK」、地球から30万キロ付近を通過
2024年7月1日, 08:49 (更新: 2024年7月1日, 10:48)
日本時間6月29日夜、潜在的に危険な小惑星「2024 MK」が、地球から30万キロメートルの領域を通過した。ロシア科学アカデミーケルディッシュ記念応用数学研究所が報告した。
「29日夜、国際ネットワークの望遠鏡は、地球から30万キロメートルの領域を通過した、潜在的に危険な小惑星2024 MKの接近を観測した。アポロ群（アポロ型小惑星）の比較的大きな小惑星である」
欧州宇宙機関（ESA）によると、小惑星 2024 MK は 6 月 16 日に発見され、その大きさは120〜160メートル。