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国会議員の平均所得、2530万円 最高額は7億超
国会議員の平均所得、2530万円 最高額は7億超
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衆参両院は1日、2023年分の国会議員の所得報告書を公開。日本の各メディアのまとめによると、平均所得は2530万円。最高額は中西健治・衆院議員（自民）で、7億4679万円だった。 2024年7月1日, Sputnik 日本
2024-07-01T15:25+0900
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自民党総裁の岸田文雄首相は3875万円で、全体では29位。政党党首では首位だった。 国税庁の調査によると、日本人の平均年収は458万円（2022年）。
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国会議員の平均所得、2530万円 最高額は7億超
衆参両院は1日、2023年分の国会議員の所得報告書を公開。日本の各メディアのまとめによると、平均所得は2530万円。最高額は中西健治・衆院議員（自民）で、7億4679万円だった。
自民党総裁の岸田文雄首相は3875万円で、全体では29位。政党党首では首位だった。
国税庁の調査によると、日本人の平均年収は458万円（2022年）。