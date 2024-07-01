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「H3」ロケット3号機打ち上げ成功

「H3」ロケット3号機打ち上げ成功

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日本の新型主力ロケット「H3」3号機が7月1日正午すぎ、地球観測衛星「だいち4号」を搭載して鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、打ち上げは成功した。 2024年7月1日, Sputnik 日本

2024-07-01T12:16+0900

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3号機は30日に打ち上げを予定していたが、悪天候が予想されるとして、1日に延期された。

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