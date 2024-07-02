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米兵性暴行で沖縄県知事、明日、日本政府へ抗議申し入れへ

米兵性暴行で沖縄県知事、明日、日本政府へ抗議申し入れへ

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沖縄県の玉城デニー県知事は在沖縄米兵の性的暴行事件についての起訴が相次いで発覚したことを受け、明日、3日に上京し、事件の情報開示を怠った日本政府に抗議する。沖縄県が発表した。 2024年7月2日, Sputnik 日本

2024-07-02T22:55+0900

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沖縄県では米兵による性的暴行が相次いでいる。昨年12月は16歳未満の少女が、今年5月には女性が被害者となった。外務省、防衛省から駐日米大使、在日米軍司令官へそれぞれ遺憾の意や再閥防止の申し入れはなされたものの、どの事件も米軍、日本政府から沖縄県への連絡はなかった。

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