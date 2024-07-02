https://sputniknews.jp/20240702/18740926.html
北海道・苫小牧港でフェリーが座礁 乗客乗員にけがなし
北海道・苫小牧港でフェリーが座礁 乗客乗員にけがなし
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2日未明、北海道苫小牧市の苫小牧港西港で、大型フェリーが座礁した。乗客乗員140人にけがはなく、これまでのところ、船への浸水や油の流出は確認されていない。地元メディアなどが伝えている。 2024年7月2日, Sputnik 日本
2024-07-02T11:16+0900
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2日午前1時20分ごろ、苫小牧港西港で、八戸発苫小牧行きの川崎近海汽船が運航する大型フェリー「シルバーブリーズ」の乗員から、「入港中に港口付近で乗り上げた」との通報があった。NHKによると、現場では、タグボートによる曳航作業が行われている。
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2日未明、北海道苫小牧市の苫小牧港西港で、大型フェリーが座礁した。乗客乗員140人にけがはなく、これまでのところ、船への浸水や油の流出は確認されていない。地元メディアなどが伝えている。
2日午前1時20分ごろ、苫小牧港西港で、八戸発苫小牧行きの川崎近海汽船が運航する大型フェリー「シルバーブリーズ」の乗員から、「入港中に港口付近で乗り上げた」との通報があった。
NHKによると、現場では、タグボートによる曳航作業が行われている。